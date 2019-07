Kuriose Juli-Quoten: Bei den Jungen liegt ORF2 vor ORF1

Was war das für ein selten spannender Deutschland-Grand-Prix am vergangenen Sonntag am Hockenheim-Ring. Das chaotische Formel-1-Rennen war wie ein Geschenk für die Motorsportfans und den Öffentlich-Rechtlichen: Insgesamt 679.000 schauten in ORF1 zu – 44 Prozent Marktanteil bei der jungen Zielgruppe des Senders, den 12- bis 49-Jährigen, waren ein Lebenszeichen.

Oder doch eher nur ein Streiflicht?