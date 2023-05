Nach fast 50 Jahren: Muppets-Band hat eigene Serie - und ein Album

Generationenübergreifend

Die kultige Band, die in gewisser Weise immer schon eine Persiflage auf die Pop- und Rock-Trends ihrer Zeit war, macht sich in der Serie ein wenig über ihre eigene Verstaubtheit lustig und baut dabei Brücken zwischen der Generation, die mit Rockgitarren ihre Jugend bestritt, und jener, die heute Musik primär über Tiktok-Videos kennen lernt.

Mit Gastauftritten bekannter Stars, die den Einfluss von Tier & Co auf ihre eigene Arbeit loben, nutzt die Serie stellenweise Stilmittel einer typischen Rock-Doku, bevor es wieder ganz Slapstick-Comedy-mäßig zugeht.

Dass das Album (erschienen auf dem fiktiven Label "Wax Town Records") auch in Wirklichkeit existiert, versteht sich in der Vermarktungslogik von selbst: Klassiker wie "Bridge over Troubled Water" (im Original von Simon & Garfunkel) und "All You Need is Love" (Beatles), "God Only Knows" von den Beach Boys sowie "Rock and Roll All Nite" von KISS sind auf der Trackliste ebenso zu finden wie "Can You Picture That?" der Signature-Song von The Electric Mayhem in der Muppet Show.