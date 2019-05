Nach "Bandersnatch": Netflix plant neuen interaktiven Film

Netflix hat nach "Black Mirror: Bandersnatch" und "Du gegen die Wildnis" das nächste interaktive Special angekündigt: 2020 soll es ein Wiedersehen mit "Unbreakable Kimmy Schmidt" geben.

In der Comedy-Serie geht es um Kimmy, die sich einer Weltuntergangssekte angeschlossen und mehrere Jahre auf der Suche nach Schutz vor einer vermeintlichen Katastrophe in einem Bunker gelebt hatte. Nach ihrer Befreiung muss sie sich erst einmal im normalen Leben zurechtfinden. Die vierte und letzte Staffel lief im Jänner bei Netflix an.

Beim interaktiven Film wird Ellie Kemper wieder in der Hauptrolle zu sehen sein, mit dabei sein werden außerdem wieder Tituss Burgess, Jane Krakowski und Carol Kane.