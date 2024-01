MR-Film-Produzent Auspitz: „Österreich ist wieder konkurrenzfähig“

In Sachen Fernsehen ist die MR Film hierzulande ohnehin eine fixe Größe. Als Teil der neuen Gamma Film, deren Geschäftsführer Auspitz ebenfalls ist, gehört man zu Jan Mojtos Münchner Produktions- und Vertriebsgruppe, einem Big Player des internationalen Film- und TV-Geschäfts. Die Gamma soll von Wien aus vor allem den osteuropäischen Markt bearbeiten und vereinigt sämtliche Produktions- und Service-Produktionsfirmen der Gruppe, die in Österreich und dessen Umfeld – Italien eingeschlossen – aktiv sind. „Aber Österreich ist nun als Produktionsstandort konkurrenzfähig. Das hat den osteuropäischen Markt etwas verändert. Es hat zufolge, dass die Gamma Film sogar mehr in Österreich aktiv ist als in Osteuropa“, erklärt Auspitz.

Seine Bilanz: Die neuen Förderungen hätten im ersten Jahr vor allem die österreichische Co-Produktion nach außen hin gestärkt. „Natürlich kommen auch große internationale Service-Produktionen nach Österreich, was aufgrund der Ausgaben hier einiges für die heimische Wirtschaft und den Fremdenverkehr bedeutet“, sagt der Produzent. Es gehe sich beides nebeneinander ganz gut aus und „befruchtet natürlich auch unsere Arbeit“. Dass nun Film-Studios in Wien entstehen, „ist ohne Zweifel ein weiterer richtiger und wichtiger Schritt“.