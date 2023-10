Streaming-Plattform hektar.com: Blick aufs junge Landleben ohne Klischees

Mit hektar.com will Royer, der im KURIER-Gespräch Mundart spricht – „deshalb ist man weder Landei noch Bauernschädl“ -, für einen „Perspektivwechsel“ sorgen: „Medien, vor allem im Bewegtbildbereich, haben häufig einen Stadtblick auf das Land und der ist voller Klischees.“ Man zeige Landromantik, rückwärtsgewandt und sehr traditionell, wie etwa den letzten Fischer oder Hutmacher. Am anderen Ende des Spektrums sei man voyeuristisch unterwegs. „Entweder sucht der Bauer eine Frau oder man zeigt vom Bierzelt die größten Proleten, die in die Ecke speiben.“ So oder so „entsteht ein falsches Bild von dem, was Land ist und Land kann.“

Schritt nach Deutschland

„Ab Hof“, „Shots“, oder auch „Kirchi im Dorf“ mit Ex-Ski-Rennläuferin und „Dancing Star“ Michaela Kirchgasser heißen einige Formate. Für letzteres wurde eigens die Filmproduktion hektar studios gegründet. Abgedeckt werden damit Themen von Land- und Forstwirtschaft über Handwerk und Tourismus bis zu Gastronomie und Vereinsleben. „Entstanden ist die Idee so, dass ich durch meine Freunde in Schladming gemerkt habe, dass da wirklich was da ist, das sind richtige Macher und permanent entstehen extrem lässige Geschichten. Aber sehr oft schaffen die das nicht über diese Dorfgrenzen hinaus“, erzählt Royer. Das will er nun ändern.