Miriam Stein in "Die Schattenfreundin": Die Ohnmacht einer Mutter

Für die ROMY-Gewinnerin des Jahres 2014 ist „Schattenfreundin“ nicht nur ein Thriller oder Krimi. „Es ist eine psychologische Studie. Man weiß lange nicht, was mit dieser Mutter, die ich spiele, los ist.“ Als Zuseher tappt man wie die Ermittlerin lange Zeit im Dunkeln: Niemand kennt diese Frau, diese Tanja, die auf Kathrins Sohn aufpassen hätte sollen. Ihre Handynummer ist nicht vergeben, und in dem Haus, in dem sie laut Kathrin wohnt, öffnet eine andere Frau die Tür.

Es ist ein Höllenritt, den Kathrin Ortrup in 90 Minuten durchmacht. Miriam Stein, selbst seit zwei Jahren Mutter, beschreibt es als Ausnahmezustand, eine die Psyche extrem belastende Situation, in der man sich da als Mutter befindet. „Es ist die Ohnmacht, die Ungewissheit. Man weiß nicht, wo man ansetzen, was man unternehmen soll. Das macht einen wahnsinnig“, sagt die österreichisch-schweizerische Schauspielerin, die früh in den Entstehungsprozess des Filmes eingebunden war. „Ich habe mich im Vorfeld mehrmals mit Drehbuchautorin Birgit Maiwald und Regisseur Michael Schneider getroffen.“