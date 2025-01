"Alpenbarbie" geht jetzt unter die Reporterinnen. Schlagersängerin Melissa Naschenweng aus dem Kärntner Lesachtal meinte vergangenes Jahr im KURIER-TV-Talk: "Alpenbarbie beschreibt mich perfekt. Blond, ein bissl frech, immer gerne ein bissl glitzrig."

Diese Attribute kann Naschenweng nun erstmals in einer ORF-Sendung als Berichterstatterin einsetzen. Die Sendung heißt „Kitzbühel 25 – Promis, Partys, Pistentratsch“ und steht am Sonntag, 26. Jänner 2025, um 20:15 Uhr in ORF 1 auf dem Programm. Sie soll den Abschluss des umfangreichen ORF-Kitz-Wochenendes bilden und fokussiert laut Auskunft des ORF "auf den Promi- und Glamour-Effekt der Hahnenkammrennen".