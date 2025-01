Aua: Die Alpenbarbie

Einer bewahrte bei „Schlagerchampions“ seine Würde, das war natürlich der große Howard Carpendale. „Ich hatte ein großes Idol, nämlich Elvis Presley – kennt ihr den noch?“, sagte er. Die Antwort des Publikums war verwirrtes Schweigen. Nein, den kennen sie nicht. Ist der genauso berühmt wie Andrea Berg? Carpendale blieb ruhig und sang.

Was sonst noch interessant war: Ausgerechnet bei der Österreicherin Melissa Naschenweng versagte die Technik. Vielleicht hatten die Mikrofone ja etwas dagegen, dass sich Naschenweng jetzt allen Ernstes „Alpenbarbie“ nennt?

Sonst war alles wie immer. Es gab die ganz großen Weisheiten zu hören, etwa: „Was ich will, kannst du in meinen Augen sehen/es hat drei Buchstaben und ist schön“. Seither rätseln wir, was das gewesen sein könnte. Emu? Rum? Ulm? Oder vielleicht doch Aua?