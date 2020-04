Medienhilfspaket: VÖZ sieht Unterstützung positiv, Kritik an Verteilungsmechanismus

Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) sieht das Medienhilfspaket der Regierung in der Corona-Krise grundsätzlich positiv. Die Maßnahmen unterstützten viele Unternehmen „bei der Fortführung ihrer elementaren Arbeit im Interesse unseres Rechtsstaates und der Öffentlichkeit“, hieß es in einer Aussendung. Kritik gibt es aber am Verteilungsmechanismus.