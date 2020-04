Wie die Regierung Wolfgang Fellner rettet

Wissen Sie, wie es den Medien geht?

Die Stimmung ist hoch, die Einnahmen im Keller. Die Leserzahlen sind so gut wie selten zuvor. Allerdings sind durch Corona von einer Woche auf die nächste großflächig im ganzen Land Anzeigen storniert worden – wenn der Handel zu hat, was soll man denn bewerben?

Viele Medienhäuser – auch der KURIER – haben daher Kurzarbeit angemeldet, um die nächsten Wochen einigermaßen über die Runden zu kommen und die dringend benötigten Informationen und deren Einordnung an ihre Kundinnen und Kunden liefern zu können.

Das wird in vielen Fällen nicht reichen, deshalb hat die Regierung lobenswerterweise ein Hilfspaket für die Tageszeitungen in Planung. Wenn das Parlament das mit türkis-grüner Mehrheit am Freitag wie geplant beschließt, werden einmalig vier Euro pro Exemplar ausbezahlt. Als Messgröße dient die durchschnittliche Druckauflage.

Softe Währung

Klingt plausibel, ist aber hinterfragenswert, denn aus gutem Grund gilt die gedruckte Auflage bei Zeitungen nicht als harte Währung.