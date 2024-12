„Kritische Situation“: Appell für Absicherung des Medienstandorts

Angesichts der wirtschaftlich kritischen Situation der Medienbranche richten sich der Verband Österreichischer Zeitungen und die Journalist:innengewerkschaft in der GPA an die Verhandler der künftigen Koalition. Es müssen demnach Maßnahmen zur Absicherung des Qualitätsjournalismus und Medienstandortes in den Programm verankert werden, hieß es in einer gemeinsamen Aussendung.