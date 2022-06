Medien in Österreich: Vertrauen sinkt, Verdrossenheit steigt

Lesen Sie noch Nachrichten? Der "Digital News Report" des Reuters Institute in Oxford zeichnet ein wenig erfreuliches Bild für Österreichs Medien: Das allgemeine Vertrauen in Nachrichten liegt in Österreich bei 40,6 Prozent und damit 5,7 Prozentpunkte niedriger als noch 2021. Verglichen mit der vorigen Befragung vor der Coronapandemie stieg das Vertrauen jedoch leicht an (2020: 39,7 Prozent). Auch die Zahl der „Nachrichten-Enthusiasten“ im Land ist nach einem Vorjahreshoch wieder gesunken. So nutzen 27,4 Prozent täglich mindestens sechsmal pro Tag Nachrichten, 2021 taten das noch 33,5 Prozent. Aber auch hier liegt gegenüber der Befragung vor der Pandemie eine leichte Steigerung vor (2020: 26,2 Prozent).

Nur gelegentlich Nachrichten

Die Zahl der „Schlagzeilen-Folger“, die Nachrichten ein bis fünfmal täglich nutzen, macht 55,6 Prozent der Befragten aus. 17 Prozent sind „Gelegenheits-Nutzer“. Sie nutzen Nachrichten überhaupt nicht oder zumindest nicht täglich. Mit niedrigerem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit, sich nicht täglich auf dem Laufenden zu halten. Gleichzeitig ist aber der Anteil der Personen, die Nachrichten öfter als zehn Mal pro Tag nutzen, bei den 25- bis 34-Jährigen (14,7 Prozent) und den 18- bis 24-Jährigen (13,6 Prozent) am höchsten. Mit steigendem Haushalteinkommen und höherem Bildungsabschluss wächst die Wahrscheinlichkeit, Nachrichten mehrmals täglich zu nutzen.