Media-Analyse: 423.000 greifen täglich zum KURIER

Nummer 2 in Ostösterreich

Punkten kann der KURIER zudem in seinem Stammgebiet Ostösterreich: 333.000 Leserinnen und Leser in Wien, Niederösterreich und Burgenland informieren sich täglich im KURIER und machen ihn zur zweitbeliebtesten Kauf-Tageszeitung in der Ostregion. Am Sonntag kommt der KURIER in seiner Stammregion sogar auf 423.000 Personen, die zu ihm greifen. Aber auch in Bundesländern in Westösterreich konnte sich der KURIER gut behaupten.