Mayrs Magazin: „Eben kein langweiliger Frontalunterricht“

Und jetzt haben Sie ein eigenes Wissenschaftsformat. Eine Ausgabe von „Mayrs Magazin“ war ja bereits zu sehen. Was sind Ihre generellen Pläne für die Sendung?

Mayr: Was wir uns bei den Beiträgen in der „ZIB“ oft gewünscht haben, war, ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Ein Magazin bietet die Möglichkeit, Themen noch breiter anzulegen und z. B. Porträts von Wissenschafterinnen und Forschern zu zeigen. Wir arbeiten auch mit Augmented Reality und haben dadurch Dinge im Studio, die man nicht so leicht zu sehen bekommt (in der Auftaktfolge war es etwa der Mars Rover, Anm.). Mit diesen Möglichkeiten haben wir schon damals bei der Sendung „Modern Times“ experimentiert, wo man heute sagen würde: Eh lieb. Damals haben wir uns ja auch noch gefreut, dass wir Pizza übers Internet bestellen konnten. Das wird auch Teil der Sendung sein: zu zeigen, wie sich Forschung entwickelt hat.

Zechner: In der „Modern Times“-Zeit, hat man mir erzählt, hast du auch nicht davor zurückgeschreckt, am Tag der Sendung noch mal alles umzuschmeißen, um noch mehr in die Tiefe zu gehen. Du bist in ein Messflugzeug gestiegen und hast dich mitten in die Hagel-Wolke bringen lassen, damit du die Wolke von innen herzeigen kannst. Das macht Günther Mayr bis heute aus. Es ist die höchste Kür der Intelligenz, komplexe Zusammenhänge so begreifbar zu machen, dass sie alle verstehen. Ich erinnere an Sprüche wie „Impfen ist wie Schnapsen. Jeder Stich zählt.“

Corona wird man im neuen Magazin nicht aussparen können – welche Themen möchten Sie abseits dessen behandeln?

Mayr: Der Weltraum hat mich schon immer fasziniert. Insofern ist das jetzt passend, dass sich da oben so viel tut, am Mars. Da ist dieser Riesen-Kosmos, der uns auch Grenzen aufzeigt. Da kann auch die Wissenschaft noch nicht alles erklären. Wir wollen aber alle Themengebiete abdecken, von Naturwissenschaft über Technik bis zu gesellschaftlichen Problematiken. An der Pandemie werden wir gerade jetzt am Anfang nicht vorbeikommen, aber es wird nicht die Sendung dominieren. Ich glaube, es haben alle schon relativ genug davon.