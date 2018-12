"Masters of Dance": ProSieben sucht Tanztalente

Während hierzulande das Rätselraten um die letzten beiden verbleibenden Kandidaten für die neue Staffel „Dancing Stars“ weitergeht (bisher zugesagt haben u. a. Ex-Politiker Stefan Petzner, Ex-Skifahrerin Lizz Görgl und Sängerin Virginia Ernst), wird im deutschen Fernsehen bereits ab heute, Donnerstag, in der Primetime getanzt.

In der Castingshow „Masters of Dance“ sucht ProSieben nach Tanztalenten. Anders als bei den „Dancing Stars“ treten hier allerdings keine Prominenten an. Das Format ähnelt eher der Gesangsshow „ The Voice of Germany“ (die diesen Sonntag ins Finale geht).