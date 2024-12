Maria Hofstätter: „Manchmal tut es mir leid, dass alles ein Krimi sein muss“

„Die Beschäftigung mit der Thematik hat auch bei mir viele Fragen aufgeworfen“, so Hofstätter, die sich zuletzt in Arman T. Riahis Drama „Fuchs im Bau“ intensiv mit dem Leben hinter Gittern auseinandergesetzt hat – und für ihre Rolle als Gefängnislehrerin 2022 auch mit dem Österreichischen Filmpreis ausgezeichnet wurde.

Als Vorbereitung auf ihre Rolle in „A Better Place“ habe sie etwa Michel Foucault gelesen und sich mit der Entstehung von Gefängnissen beschäftigt. „Mit dem Kapitalismus kam beispielsweise auf, dass Eigentumsdelikte so streng bestraft wurden“, berichtet Hofstätter über ihre Recherchen. „Es war zivilisatorisch ein Fortschritt, dass man von der Körperstrafe Abstand nahm. Gleichzeitig betrifft ein langer Freiheitsentzug nicht nur eine einzelne Person, sondern auch die Familie. Über viele dieser Aspekte denkt man gar nicht nach, wenn man nicht persönlich damit zu tun hat.“

Der Film Der dritte Oberösterreich-Landkrimi „Zu neuen Ufern“ ist am Dienstag (17. 12., 20.15 Uhr) in ORF1 zu sehen. Mit dabei sind erneut Maria Hofstätter und Miriam Fussenegger sowie Leonard Stirsky Hädler, Karl Fischer, Regina Fritsch und Martin Pechlát. Regie führte Nikolaus Leytner

Die Serie Alle acht Folgen von „A Better Place“ sind ab Freitag bei Canal+ abrufbar. Im Jänner ist die Serie auch in der ARD zu sehen. Vor der Kamera standen neben Maria Hofstätter auch Steven Sowah, Katharina Schüttler, Richard Sammel und Alev Irmak. Regie führten Anne Zora Berrached und Konstantin Bock

Anwälte der Figuren

Gedreht wurde „A Better Place“ im Vorjahr in Nordrhein-Westfalen. Die Arbeit sei emotional herausfordernd gewesen, schließlich handelt die Serie auch vom Tod eines Kindes und tiefer Trauer. „Das über den ganzen Tag auszuhalten, ist schon sehr anstrengend. Da ist man richtig müde am Abend.“ Schön sei jedoch gewesen, „dass man sehr eingebunden wurde“. Das Regie-Duo, bestehend aus Anne Zora Berrached und Konstantin Bock, habe „wirklich Wert darauf gelegt, uns Freiraum zu lassen. Die beiden wollten wissen, was wir denken und welche Vorschläge wir haben. Wir sind alle sehr darauf eingestiegen. Selbst in den Wartepausen wurde über die Thematik diskutiert und jeder war Anwalt seiner Figur.“

Positiv bewertet Hofstätter auch, dass ihre Figur eine österreichische Sprachfärbung haben darf. Häufig müssten in TV-Produktionen alle gleich sprechen, so die gebürtige Oberösterreicherin. „Aber das ist ja nicht die Realität. Warum sollte eine Österreicherin nicht für ein paar Jahre eine Professur in Deutschland haben? Umgekehrt leben auch Deutsche hier und reden nicht im Dialekt. Wenn alle RTL-Sprache sprechen, sind die Figuren nicht mehr glaubwürdig.“