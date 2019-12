Märchen, Krimis, Blockbuster: TV-Tipps für 25. und 26. Dezember

Am Abend ermitteln Commissario Brunetti (Uwe Kokisch) und Sergente Vianello ( Karl Fischer) noch einmal in der Lagunenstadt Venedig: „Stille Nacht“ (20.15, ARD) ist der letzte TV-Fall aus der Donna-Leon-Reihe. Einen echten Klassiker gibt es mit „Charles Dickens’ Weihnachtsgeschichte“ (20.10, 3sat) aus dem Jahr 1984: Der miesepetrige Scrooge ( George C. Scott) verwandelt sich nach dem Besuch von drei Geistern in einen Menschenfreund.