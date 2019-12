Die Streamingtipps für Weihnachten: 8 Vorschläge für die Feiertage

6. Matrjoschka

Eine Variation von „Und täglich grüßt das Murmeltier“ bietet „Matrjoschka“: „Orange Is The New Black“-Darstellerin Natahsa Lyonne spielt in der Mini-Serie die trinkfeste Nadia, die immer wieder stirbt und immer wieder bei ihrer eigenen Geburtstagsparty aufwacht. Daraus wird ein kurzweiliger, schwarzhumoriger Selbstfindungstrip.