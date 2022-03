"Lupin": Diebstahl am Set der Serie über Meisterdieb

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass am Set der Netflix-Serie "The Crown" Requisiten im Wert von 200.000 US-Dollar entwendet wurden. Doch auch bei den Dreharbeiten zu einer anderen Serie des Streamingdienstes kam es kürzlich zu einem Diebstahl: Nämlich ausgerechnet am Set von "Lupin", der Serie über den charismatischen Meisterdieb Assane Diop (Omar Sy). Dieser lässt sich von den Abenteuern der Romanfigur Arsene Lupin inspirieren.

Wie Variety berichtet, fand der Diebstahl in Nanterre statt, einem Vorort von Paris. Nach einer kurzen Unterbrechung wurde der Dreh am Montag wieder aufgenommen.

Während den Arbeiten an Part 3 von "Lupin" waren etwa 20 vermummte Personen eingebrochen, nachdem sie mit Feuerwerkskörpern angegriffen hatten. Equipment im Wert von rund 300.000 Euro wurde dabei gestohlen. Netflix bestätigte den Vorfall gegenüber Variety, Cast und Crew seien unverletzt geblieben. Die Behörden ermitteln.