Neues von "Lupin" mit Omar Sy: Ziemlich bester Gentleman-Dieb

Und der Weg dorthin ist zwar spannend und überaus gut gemacht, aber weitaus geradliniger als die Volten, die am ersten Teil der ersten Staffel so begeisterten. Macht aber fast nichts. Es gibt in den neuen Folgen Verfolgungsjagden mit kleinen Autos, ein Benefizkonzert, bei dem – man ahnte es! – nicht alles mit rechten Dingen zugeht, und manchen Hinterhalt.

Am Schluss, so viel darf verraten werden, läuft Assane mal wieder davon. Hoffentlich rasch in Richtung einer zweiten Staffel. Egal, in wie vielen Teilen.