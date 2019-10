"Liebesg'schichten und Heiratssachen": So sind die letzten Folgen vor der Fortsetzung

„Die schaut in die Seele“

Aber die Kandidaten zeigen in der neuen Folge nicht nur ihr Liebesglück, sondern sprechen auch über ihre Begegnung mit der beliebten Kupplerin: „Die Frau Spira gehört einfach irgendwie mit dazu, in dieser Beziehung ist sie ein wichtiger Teil“, berichtet Helga. Kandidat Kurt erinnert sich: „Sie hat alles aus einem herausgeholt, was in einem steckt.“ Und Karl-Franz erzählt: „Ich habe bei dieser lieben Dame das Gefühl gehabt, die kann dir in die Seele schauen, ohne, dass du das merkst.“

„Best of“ zum Abschied

Mit „dieser lieben Dame“ beschäftigt sich dann auch die zehnte und letzte Episode von „ Liebesg’schichten und Heiratssachen“ (direkt im Anschluss ab 21 Uhr in ORF2 zu sehen), die eine Art „Best of“ aus 23 Saisonen ist. Kollegen, Freunde und Spiras Ehemann Hermmann Schmid erzählen darin von absurden, aber auch berührenden Momenten.

Nachfolge gesucht

Dass das erfolgreiche Format fortgesetzt wird, ist bereits fix. Wer die Nachfolge übernehmen soll und wie die Show ohne Spira aussehen soll, darüber wird im ORF aktuell noch diskutiert.