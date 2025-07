Neue "Liebesg'schichten": "Ich weiß jetzt, welche Dessous gerade angesagt sind"

Und was lernt Kupplerin Nina Horowitz nach sechs Jahren „Liebesg’schichten“ eigentlich noch Neues in Sachen Liebe? „Ich erfahre vielleicht nicht jeden Tag etwas Neues über die Liebe, aber dafür über die Menschen. Und wie sie mit der Liebe umgehen“, erzählt Horowitz dem KURIER. „Da gibt es schon ab und zu Situationen, bei denen ich mir denke: So kann man es auch machen. Oder, so vielleicht besser nicht.“

Ein Trend, der sich durch die neuen Folgen zieht: „Viele ,Sexgeschichten‘, so viel kann ich schon verraten. In der Staffel geht’s um intensive Erlebnisse in Swingerclubs oder erotischen Bars. Ich weiß jetzt, welche Dessous gerade angesagt sind. Und wann Sex als schlechter Sex empfunden wird.“

Der Eindruck, dass die Sendung insgesamt jünger wird, täuscht nicht, bestätigt Horowitz: „In dieser Staffel sind von 54 Singles 11 Frauen und Männer unter 49 Jahre alt“, so die Kuppel-Expertin, die schon bei einigen „Liebesg’schichten“-Hochzeiten eingeladen war – vielleicht demnächst ja auch zu einer Taufe oder Willkommensfeier: Die jüngste Single-Frau heuer ist eine 33-jährige Grazerin mit Kinderwunsch. „Das wär doch was, wenn ich bald von einem ,Liebesg’schichten-Baby‘ berichten könnte.“

Erwartungshaltung

Und wie sieht Horowitz, dass einige Feministinnen (etwa Beatrice Frasl in ihrem Buch „Entromantisiert euch!“) dafür plädieren, die Liebe nicht zu sehr auf ein Podest zu stellen und Freundschaften mehr in den Fokus zu rücken? Erschwert die große Erwartungshaltung an die Liebe ebendiese?

„Es ist ganz sicher so, dass Paarbeziehungen irrsinnig idealisiert werden. Da geht’s um Erwartungen, die in der Realität gar nicht erfüllt werden können. Und Freundschaften werden ja oft so ein bisschen belächelt“, findet Horowitz. „Ich habe unlängst einen sehr interessanten Podcast mit Arthur Brooks gehört. Er ist Harvard-Professor und forscht über die Themen Glück und Liebe. Und für ihn ist ein wichtiger Punkt in der Glücksforschung, sich geliebt zu fühlen und zu lieben. Das kann in einer Paarbeziehung stattfinden. Aber eben auch in einer tiefen Freundschaft, in der sich zwei Menschen aufwerten, füreinander da sind und auch dableiben, wenn es schwierig und wenig glamourös wird.“