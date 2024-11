Wenn auf „Liebesg’schichten“ die „Heiratssachen“ folgen

Die „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ sind der verlässliche ORF-Quotenbringer in der warmen Jahreszeit. Ebenso verlässlich gibt es im Herbst stets eine Bilanzsendung, in der man erfährt, wie es mit den Turteltäubchen weitergegangen ist.

„Die Liebe ist ein Wunder!“, so resümiert Burgi, 68-jährige Elementarpädagogin im Ruhestand aus Tirol, die tatsächlich über die Sendung ihr Glück gefunden hat. Heute um 20.15 Uhr in ORF 2 (und ab 9.00 Uhr auf ORF ON) ist sie eine von sechs Porträtierten der letzten und zehnten Ausgabe der diesjährigen 28. „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Saison. Gestalterin Nina Horowitz war dafür erneut mit ihrem Team in Österreich unterwegs, um mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieser und vergangener Saisonen über ihre Erlebnisse zu sprechen.