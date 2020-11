"Licht ins Dunkel": Tenor Bocelli will "der Welt das Spirituelle zurückgeben“

Womit wir bei Anliegen Nummer drei wären. „Ich setze mich mit all meinen Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche ein. Bildung ist das Wichtigste. Nur Bildung garantiert auch Chancengleichheit. Das ist in dieser speziellen, schwierigen Lage umso wichtiger“, sagt Bocelli, der bei diesem Konzert auch seine Tochter Virginia an seiner Seite hat. „Sie liebt die Musik und sie ist sehr begabt“, sagt Bocelli, der seine Pandemie-bedingt verschobenen Konzerte auch in Österreich nachholen will.

Im Tour-Kalender sind vorerst fixiert: Der 11. September 2021 im Klagenfurter Wörthersee Stadion sowie der 6. November 2021 in der Wiener Stadthalle. Bocelli: „Ich hoffe, dass es bis dahin eine Impfung geben wird, und ich möglichst viele Menschen live erreichen kann.“

Wer bis zu diesen Auftritten gar nicht warten kann, sei auf Bocellis neues Album verwiesen. Unter dem Motto „Believe“ singt sich der stilistisch vielfältige, mehrfach prämierte Bocelli durch so ziemlich alles, was Ohrwurm-Qualität hat. Von „You’ll Never Walk Alone“ bis hin zu „Ave Maria“. Bonus: Bei „Amazing Grace“ hat er Grammy-Preisträgerin Alison Krauss als Partnerin. Das Duett „Pianissimo“ präsentiert er mit der unvergleichlichen Cecilia Bartoli. Bocelli: „Ich liebe Alisons wunderbar sanfte Stimme, und mit Cecilia bin ich seit Jahren befreundet. Auch sie ist eine wirklich überragende Künstlerin.“ Und: „Dieses Album soll den Geist und die Seele ansprechen“, so der zutiefst gläubige Katholik.