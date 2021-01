Lauter Knall live im "ZiB 2"-Studio: Das steckt dahinter

Der norddeutsche Tatort am Sonntagabend kam komplett ohne Kracher aus, dafür knallte es danach im ORF-Newsroom, und das live aus Sendung.

In der „ZiB 2 am Sonntag“ stand gerade die obligate Frage an Claudia Reiterer an, worüber denn im Anschluss bei „Im Zentrum“ diskutiert werde, als plötzlich ein lauter Knall wohl einige ORF-Zuschauer zu nachtschlafener Zeit aufschrecken ließ.

Martin Thür ging in der Sendung nicht weiter darauf ein, auch Reiterer war nichts Außergewöhnliches anzumerken. Thür moderierte danach einen Beitrag über das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung an (BVT).

Der Knall wird jedenfalls kein Fall fürs BVT, er war auch nicht Teil einer feindlichen Übernahme des ORF.

Leiste im Weg

Auf die Frage einer Twitter-Userin, was das für ein Knall gewesen sei, antwortete Thür: „Der Kameramann wollte wegfahren, um Platz für die Vidi zu machen und ist gegen eine Leiste gefahren.“

Mit "Vidi" ist die Videowall hinter den Moderatoren gemeint.