KURIER ROMY 2023: Votingrekord beim Film- und Fernsehpreis

Schon seit 2021 hat die ROMY-Jury mit KURIER-Kulturchef Georg Leyrer eine neue Leitung und insgesamt acht Mitglieder, allesamt Fachjournalisten und Fachjournalistinnen. Die Jury widmet sich neben den Publikumslieblingen von heute auch verstärkt den Stars von morgen und übermorgen.

“Es waren spannende Monate in Film und Fernsehen”, sagt Jury-Vorsitzender und KURIER-Kulturchef Georg Leyrer. “Die Jury hat heuer besonders intensiv diskutiert, um jene Menschen zu nominieren, die es besonders verdient haben, vor den Vorhang geholt zu werden – und zugleich die Film- und Fernsehbranche in Österreich und im deutschsprachigen Raum in voller Breite abzubilden.”

Entdeckungen

Auch heuer begleitet Schauspieler Markus Freistätter die Kategorie „Entdeckungen“, die vergangenes Jahr ein sanftes Update erfuhr und davor als “Nachwuchs”-Kategorie bekannt war. In dieser Kategorie kommen alle jene, egal welchen Alters zum Zug, die im vergangenen Jahr erste große Rollen, herausragende Darbietungen oder auch eine besonders steil nach oben gerichtete Karrierekurve gezeigt haben.