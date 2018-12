"KulturMontag": Herbe Kritik der Opposition am ORF

In einem offenen Brief an ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz üben die Kultursprecher von SPÖ, Neos und Liste Pilz deutliche Kritik am ORF-„ KulturMontag“. Die Sendung mit Kulturminister Gernot Blümel ( ÖVP) als Gast, in der vonseiten des Moderators auf kritische Nachfragen verzichtet worden sei, „hatte den Charakter einer Werbesendung“ und habe nicht journalistischen Grundregeln entsprochen, heißt es in dem offenen Brief von SPÖ-Kultursprecher Thomas Drozda, Neos-Kultursprecher Sepp Schellhorn und Wolfgang Zinggl, Kultursprecher der Liste Pilz.