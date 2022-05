Konstituierende Sitzung: ORF-Stiftungsräte wählen neuen Vorsitzenden

"Kein Gegner" sei er davon, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu privatisieren. Vor allem müsse er nicht so viele Sender haben, sagte Steger. Auch bei der Zahl der ORF-Korrespondenten sah er Einsparungspotenzial vorhanden. Zum neuen ORF-Chef Weißmann hielt er fest: "Er versucht etwas, das unlösbar ist: Er redet mit allen alles aus und gibt jedem Feind, der etwas von ihm will, noch etwas drauf. Das ist ein Fehler." Die große Reformbereitschaft mache er bisher nicht aus.

Weißmann selbst wird sich in der Sitzung zur finanziellen Situation des ORF äußern, setzen die Inflation und erhöhte Energiepreise doch auch dem öffentlich-rechtlichen Medientanker zu. ORF-intern wird bereits an einem umfassenden Maßnahmenpaket gearbeitet, um drohende Millionenverluste abzuwenden und doch noch ausgeglichen zu bilanzieren.

"Leichter Alarmismus"

Zach rückte diese Thematik für sich persönlich in den Vordergrund. "Diese Sitzung ist eine Arbeitssitzung. Sie dient dazu, die neuen und alten Stiftungsratsmitglieder über den aktuellen Stand und insbesondere die wirtschaftliche Entwicklung des ORF zu informieren." Lederer erkannte an, dass Weißmann transparent und rechtzeitig über drohende Verluste informiert, doch ortete er in Hinblick auf die Zahlen "leichten Alarmismus". "Ein Aufsichtsratsorgan interessieren Lösungsvorschläge, nicht die Zahlen an sich", so Lederer. Einen Personalabbau oder -stopp würde er nicht gutheißen.

Eingesetzt wird in der Stiftungsratsitzung aller Voraussicht nach wieder eine Corporate-Governance-Arbeitsgruppe, wie auch die erst jüngst ins Leben gerufene Arbeitsgruppe namens "Cultural Change, Diversity, Frauenförderung im ORF". "Dieses Thema duldet keinen Aufschub", so Zach.