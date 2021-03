ORF-Talk: Bei diesem Satz "hat's mich schon a bissl g'rissen"

"Ein bissl was geht immer"

Wenn in letzter Zeit jemand das Versagen der politischen Kommunikation scharf kritisiert hat, dann war es Politologe Peter Filzmaier. Er nimmt in seiner ersten Wortmeldung bei "Im Zentrum" detailliert die Historie der angestrebten Inzidenzzahl (also die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner über sieben Tage) auseinander: „Da wurde uns während des Lockdowns kommuniziert: 50, das ist auch das Ziel, dass die WHO vorgegeben hat. Dann ist - typisch österreichisch, weil ein bissl was geht immer - schleichend 100 als Zielvorgabe draus geworden. Bei Werten von 120, 130, 150, je nach Bundesland, hat man von Öffnungen gesprochen, und diese für die Gastronomie - ein besonders sensibler Bereich - sogar in Aussicht gestellt. Bei 220 bis 250 begannen dann Diskussionen über eine mögliche Verschärfung der Maßnahmen. Herausgekommen ist zunächst nichts bei einem Gipfel, auch sehr zum Leidwesen der Expertinnen und Experten. Erst als wir auf 300, in manchen Bundesländern darüber, sind, wird ein partieller Lockdown beschlossen."

Auf der gegenüberliegenden Seite des Spektrums stehe dann eine wissenschaftliche Bewegung für "Zero Covid", die jegliche Ansteckung verhindern wolle. "Und dann soll man als Bürger hier an eine geschlossene Strategie glauben? Das fällt schwer", resümiert Filzmaier.