"Kitz" bis "Dinner for One": Streaming- und TV-Tipps für Silvester

„Dinner for One“ (u. a. ORF1, 23.40) bzw. „Silvester für Eins“ (ProSieben, 20.15)

Kein Silvester ohne „Dinner for One“ – heuer in einer neuen Version mit den Entertainern Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf („Silvester für Eins“, ProSieben, 20.15 Uhr). Das Original läuft zum Jahreswechsel gut 20 Mal – etwa um 23.40 Uhr in ORF1.