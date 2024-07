Kennedy-Preise: Regisseur Coppola und Grateful Dead ausgezeichnet

Der Starregisseur Francis Ford Coppola und die Musiker der legendären Rockband Grateful Dead sind in diesem Jahr unter den Preisträgern der renommierten Auszeichnungen für darstellende Kunst des Kennedy Centers in Washington .

Neben ihnen wird der berühmte Konzertsaal The Apollo im New Yorker Stadtteil Harlem als ikonische US-Institution eine Sonderauszeichnung erhalten, wie die Organisatoren der Kunst-Preise am Donnerstag mitteilten.