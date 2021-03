Katharina Stemberger und Daniel Gawlowski ermitteln als "Soko Linz"

Ablöse

Die "Soko Linz“ tritt die Nachfolge jener in Tirol an. "Soko Kitzbühel“ rund um ROMY-Preisträger Jakob Seeböck wird mit der Ausstrahlung der Jubiläumsstaffel heuer nach 20 Jahren eingestellt. Das ZDF, wo die "Sokos“ im Vorabend gespielt werden, wollte ein einheitliches, urbanes Umfeld für ihre Reihe. Der ORF konnte da nur mitziehen, was dann als "eine starke Marke neu aufladen“ umschrieben wurde. Die Schauspieler und die Crew erreichte die schlechte Nachricht im vergangenen Sommer mitten in den Dreharbeiten. Zwischenzeitlich hat das ZDF auch die "Mutter“ aller "Sokos“ in München beendet.

Dreiländereck

Die „Soko Linz“ wird als Polizeikooperationszentrum geführt, das im Dreiländereck Österreich, Deutschland und Tschechien zum Einsatz kommt und auch personell auf die österreichisch-deutsche Freundschaft setzt. Gedreht wird in der vor allem bei Start-ups und junge Unternehmen angesagten ehemaligen Tabakfabrik in Linz. Die 13 Folgen der ersten Staffel sind voraussichtlich 2022 in ORF 1 zu sehen. "Soko Linz“ wird, wie zuvor "Soko Kitzbühel“, von Gebhardt Productions produziert.