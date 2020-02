Karoline Zobernig zweite Frau bei "Sport am Sonntag"

Der ORF-Sport wird weiter weiblicher: Neben ROMY-Preisträgerin Alina Zellhofer, die 2018 als "Sport am Sonntag"-Moderatorin begonnen hat, steht nun eine zweite Journalistin für das Magazin vor der Studiokamera: Karoline Zobernig (34), wird an diesem Wochenende erstmals „Sport am Sonntag“ präsentieren. Sie wird künftig als zweite Frau dem fixen Moderatoren-Team angehören. Oliver Polzer, Boris Kastner-Jirka und Rainer Pariasek bleiben weiterhin Gesichter der Sendung.