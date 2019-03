Distanz im Sportjournalismus: "Es hilft, wenn man per Sie ist"

Hartberg vs. Hofburg – der Familie Zellhofer steht ein kontrastreicher 13. April bevor. Während Vater Georg als Sportdirektor des Fußball-Bundesligisten aus Altach in der Oststeiermark die nächste Runde im Abstiegskampf zu bewältigen hat, ist Tochter Alina Zellhofer glanzvoller im Einsatz. Zum 30-jährigen Bestehen der KURIER ROMY ist die ORF-Journalistin in der Kategorie Sport nominiert (noch bis Sonntagmitternacht kann online abgestimmt werden).

Den österreichischen Film- und Fernsehpreis verfolgte die 32-jährige Oberösterreicherin in den vergangenen Jahren meist vom Küniglberg aus – „aus dem Augenwinkel“, weil sie zur gleichen Zeit im Schnittraum saß und Beiträge für die Fußballsendung zusammenstellte. „Die KURIER ROMY ist eine Publikumswahl“, erklärt Alina Zellhofer, „es geht darum, wie man bei den Zusehern ankommt. Es ist daher eine direkte und ehrliche Bewertung der Arbeit.“