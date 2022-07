Nehammer verzichtete auf Grillerei bei Puls 4 - dennoch wurde gegrillt

"Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

Karl Nehammer sieht sich derzeit als Krisenkanzler und dokumentierte dies auch mit einer Entscheidung bei einer TV-Sendung. Während sich sein Vizekanzler (aufgrund einer Corona-Erkrankung um eine Woche verspätet) zu der ländlichen Outdoor-Location im Wienerwald begab und sich dort beim Grillen und Zwiebelschneiden zeigen ließ, bat Nehammer die Puls4-Moderatoren Bianca Ambros und Thomas Mohr zu sich ins Bundeskanzleramt.

Am Anfang dankt er für die Flexibilität und sagt: „Das ist mein Arbeitsplatz, momentan gibt es einige Themen, die nicht nur besprochen sondern tatsächlich auch gelöst werden müssen.“ Der Locationwechsel habe es ihm ermöglicht, seinen Terminkalender einzuhalten - „weil mir das das Arbeiten gegen die Krise derzeit besser ermöglicht.“

Mohr spricht an, dass Nehammer insgesamt derzeit einen „Strategiewechsel“ eingeschlagen habe, mit einem abgesagten Familienurlaub und gecancelten Festspielbesuchen. Ob er solche Anlässe oder Bilder meidet, weil sein Image darunter leiden könnte?

Rückverlegbar

Nehammer erklärt, dass er den Familienurlaub in klassischer Form auf Kreta abgesagt habe, „weil die Situation zu instabil ist.“ Er spricht die fragile Situation um die Gaslieferungen aus Russland an.

Der Urlaub werde in mehrere verlängerte Wochenenden umgewandelt, "an Orten, die mit dem Auto immer schnell erreichbar sind und vor allem schnell rückverlegbar nach Wien, wenn irgendwas passiert.“

Vom Irenental nahe Purkersdorf (NÖ), wo die Puls4-Sommergespräche ansonsten aufgezeichnet werden, wäre Nehammer laut Routenplaner in 55 Minuten rückverlegbar zum Bundeskanzleramt. Offenbar müssen die verlängerten Wochenenden dann noch näher am Stadtzentrum stattfinden, um die Krisenfestigkeit des Kanzlers erhalten zu können.

Jedenfalls vermeidet Nehammer es so, beim lustigen Smalltalk am - horribile dictu - Gasgriller gefilmt zu werden. Er sitzt nun in offiziellem Setting vor Österreich-Flagge und EU-Flagge, lediglich die Obstschalen am Tisch erinnern an das eigentlich als locker vorgesehene Ambiente.