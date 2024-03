Schalkos "Kafka": Quoten auch in Deutschland enttäuschend

Nach den durchwachsenen Quoten in Österreich hat David Schalkos "Kafka"-Serie auch in Deutschland keinen Erfolg bei den Seherzahlen eingefahren. Die Serie startete bei der ARD am Dienstag (starker Konkurrent war Fußball) mit knapp über 2 Millionen Zusehern und 7,5 Prozent Marktanteil, wie DWDL berichtet.