"Kafka"-Miniserie kommt 2024 ins Fernsehen

Im Jahr 2024 steht der 100. Todestag von Franz Kafka an - zu diesem JubilĂ€um plant der ORF in Koproduktion mit der ARD eine sechsteilige Mini-Serie ĂŒber das Leben Kafkas, der als der weltweit meistgelesene Schriftsteller deutscher Sprache und einer der berĂŒhmtesten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts gilt. Das Drehbuch dazu kommt von Bestsellerautor Daniel Kehlmann ("Die Vermessung der Welt") sowie dem Regisseur David Schalko ("Braunschlag"), wie es am Mittwoch hieß.