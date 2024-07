Auf die diesjährige Liste der besten "30 unter 30" des Branchenmagazins Österreichs Journalist:in hat es KURIER-Redakteurin Sarah Emminger geschafft. Die 22-Jährige ist beim KURIER im Außenpolitik-Ressort tätig.

Ursprünglich aus Oberösterreich (Hausruckviertel) stammend, studierte sie von 2019 bis 2022 Journalismus in Graz. Seit Oktober 2022 ist Sarah Emminger beim KURIER, davor Praktika beim Monatsmagazin Datum sowie bei der APA (ebenfalls Außenpolitik). Sie war für Reportagen bereits an der EU-Außengrenze zwischen Ungarn und Serbien, im konfliktreichen Norden des Kosovo, sowie vor der richtungsweisenden Wahl 2023 in Polen unterwegs. Ihre Schwerpunkte sind Südosteuropa, Indien und Frauenrechte.