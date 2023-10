Journalistengewerkschaft hält nach KV-Kündigung Betriebsversammlungen ab

Die Journalist:innengewerkschaft in der GPA kündigt flächendeckende Betriebsversammlungen in ganz Österreich an. Der Schritt erfolgt als Reaktion auf die Aufkündigung des Kollektivvertrags für Journalistinnen und Journalisten zum Jahresende 2023 durch den Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ). Als Ziel dieser ersten Maßnahme wird in einer Aussendung die "umgehende Rücknahme der Kündigung" angeführt.

