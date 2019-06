Journalist David Barstow: „Trump erinnert uns daran, unseren Job zu machen“

Die Dinge, die Sie herausgefunden haben, sind schon verjährt, strafrechtlich hat Trump keine Folgen zu fürchten. Ist das bitter für Sie nach all der Arbeit?

Überhaupt nicht. Ich schreibe schwierige Geschichten über sehr mächtige Leute. Und das Wichtigste daran ist, dass sie veröffentlicht werden. In vielen Ländern der Welt gibt es keinen investigativen Journalismus und die Leute, die ihn betreiben, werden mundtot gemacht oder aus dem Weg geräumt. Ich glaube, dass eine freie und unabhängige Presse das Recht und die Pflicht hat, den Fakten zu folgen – wo auch immer sie hinführen. Ob das, was ich schreibe, jemandem nützt oder schadet, ist nicht so wichtig wie das Veröffentlichen selbst. Seien wir uns ehrlich: Donald Trump ist nicht der erste Politiker, der über seine Finanzen lügt und er wird sicher nicht der letzte sein. Im Prinzip erzählen wir Journalisten immer wieder dieselben Geschichten: Wir schreiben über korrupte Politiker und Unternehmen, über Menschen, die Regeln und Gesetze brechen oder uns manipulieren. Was zählt, ist, dass wir damit nicht aufhören.