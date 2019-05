Steuer-Leak: Trump verlor in zehn Jahren über eine Milliarde Dollar

Aufgrund von Verlusten seiner wichtigsten Firmen hat der damalige Geschäftsmann und Milliardär Donald Trump zumindest in acht von zehn Jahren zwischen 1985 und 1994 keine Einkommenssteuern bezahlt. Das enthüllte am Dienstag (Ortszeit) eine Recherche der New York Times. Der US-Präsident und Milliardär verlor in diesem Jahrzehnt vor allem mit seinen Casinos, Hotels und Immobilien laut Unterlagen der großen US-Zeitung 1,17 Milliarden Dollar.

Die Veröffentlichungen sind für Trump unangenehm - nicht nur aufgrund des Bilds, das er gerne von sich selbst zeichnet. Trump stellt sich selbst gern als äußerst erfolgreichen und genialen Geschäftsmann dar. In der von den Times-Recherchen betroffenen Zeit erschien etwa sein als Co-Autor herausgegebenes Buch " Trump: Die Kunst des Erfolges" (Original: " Trump: The Art of the Deal"). Trump, der als Sohn eines Multimillionärs zur Welt kam stellte die Starthilfen seines Vaters noch im Wahlkampf als "kleinen Kredit von einer Million Dollar" dar. Tatsächlich hat Trump im Laufe der Jahre nach heutigem Kurs deutlich über 400 Millionen Dollar von seinem Vater geliehen bekommen. Allein der erste Kredit 1975 sei laut früheren Medienberichten nach heutigem Dollarkurs mindestens 140 Millionen Dollar wert gewesen.

Trump hatte seine bereits bekannten Verluste auch immer als Folge von Wirtschaftskrisen dargestellt, um sein Image zu bestärken. Die neuen Dokumente zeigen laut der Zeitung aber, dass Trump "Jahr für Jahr mehr Geld verloren hat, als beinahe jeder andere einzelne US-Steuerzahler".