Joko Winterscheidts Magazin wird eingestellt

Comedian Joko Winterscheidt ("Duell um die Welt", "Circus HalliGalli") ist als Tausendsassa in der deutschsprachigen Medienlandschaft bekannt. Eines seiner Formate muss er jetzt aber aufgeben: Der Verlag Gruner + Jahr beendet die Zusammenarbeit am Magazin " Joko Winterscheidts Druckerzeugnis", das erst im März 2018 ins Leben gerufen wurde.

Mangelnde Verkaufszahlen

In der Pressewelt fand das Heft anfangs Zuspruch: “Kumpelhaft in der Ansprache, hedonistisch im Habitus und so politisch wie eine Retro-Fahrradpumpe für 60 Euro. Einem Erfolg steht also nichts im Wege", urteilte etwa der Spiegel. An den Verkaufsstellen zeigte sich diese Euphorie kaum, wie "Meedia" berichtet: " Joko Winterscheidts Druckerzeugnis" verkaufte zuletzt knapp 50.000 Stück und bleibt damit weit unter den sechsstelligen Verkaufszahlen von anderen Persönlichkeitsmedien wie dem Schöneberger-Blatt "Barbara".