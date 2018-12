Marcel Hirscher wird zum Medien-Macher

Heroes, eine Verlängerung von The Red Bulletin, ist ein Magazin-Konzept, für das Hirscher sozusagen nun die Blaupause liefert. Kornhofer: „Wir wollen dieses Magazin in Österreich und in anderen Märkten mit weiteren Persönlichkeiten fortsetzen, von denen wir glauben, dass sie zu uns passen. Wie es in der Magazin-Widmung steht: Menschen abseits des Alltäglichen.“

Servus, Bergwelten, Terra Mater und jetzt Heroes - Red Bull hat Magazine gegründet, „als sich viele in der Print-Branche selbst ins Koma gejammert haben. Wir glauben an Print“, unterstreicht Kornhofer. Das ist keine Selbstverständlichkeit, haben doch selbst große internationale Magazin-Titel und Verlagshäuser zu kämpfen. „Die Rolle von Print hat sich verändert. Zeitungen und Magazine haben heute einen anderen, neuen Wert. Es ist ja kein Zufall, dass auch große Digital-Brands beginnen, ihre Inhalte auf Papier zu drucken. Man könnte auch sagen: Wir müssen etwas angreifen können, um es im besten Fall auch begreifen zu können“, meint Kornhofer.

INFO Marcel Hirscher erzählt u. a. über „ Heroes“ heute, Montag, in „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ (ServusTV, 21.15 Uhr)