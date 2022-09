Joko & Klaas verlängern bei ProSieben

Nach inzwischen zehn gemeinsamen Jahren hat ProSieben die „Exklusiv-Verträge“ mit Joko Winterscheidt (43) und Klaas Heufer-Umlauf (38) um mehrere Jahre verlängert. Über die genaue Laufzeit wurde am Mittwoch keine Angabe gemacht. ProSieben-Chef Daniel Rosemann sagte laut einer Mitteilung, Joko und Klaas und ProSieben gehörten fest zusammen und das werde „auch in den nächsten Jahren so bleiben“. Sie schenkten dem Publikum „immer wieder besondere, herausragende und relevante Fernsehmomente“.