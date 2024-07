Jedermanns große Party im Fernsehen

Übertragungen

Festakt zur Eröffnung der Salzburger Festspiele am Freitag, 26, Juli: live ab 10.40 Uhr in ORF2, 3sat und ORF ON. Ö1 sendet am Eröffnungstag Strauss’ „Capriccio“ (19 Uhr). ServusTV berichtet davor live aus der Hofstallgasse (18.10 Uhr).

Weitere Höhepunkte: Offenbachs „Hoffmanns Erzählungen“ (16. 8., 21.20 Uhr, ORF2), Prokofjews „Der Spieler“ (17. 8., 19.30 Uhr, Ö1, 24. 8., 20.15 Uhr auf 3sat).

Magazin

ORF2 zeigt ab 26. 7. jeweils freitags „JedermannJedefrau“ mit Martin Ferdiny und Romy Seidl-Laux