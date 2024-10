Ist das das Ende von 3sat? "Überführung" ins Arte-Programm im Gespräch

In einem in Deutschland gerade diskutierten Reformvorschlag der Bundesländer zu den öffentlich.-rechtlichen Fernsehstationen lässt ein Punkt zum Kulturangebot aufhorchen. Es werden zwar weiterhin die TV-Sender 3sat und Arte genannt, allerdings wurde hinzugefügt: In Abstimmung mit den beteiligten öffentlich-rechtlichen europäischen Veranstaltern sollen die Inhalte von 3sat „teilweise oder vollständig“ in das Arte-Programm und dessen Digitalangebote „überführt werden“. Eine Verpflichtung bestehe nicht, heißt es in den Anmerkungen der Länder zur Reform.

Dennoch steht offenbar im Raum, den Bildungs- und Kultursender 3sat 40 Jahre nach seiner Gründung als Marke verschwinden zu lassen. Das Papier wurde von 16 Minister­präsidenten beschlossen. Die deutschen Bundesländer wollen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren und effizientere Strukturen schaffen. Dazu passen die Länder zahlreiche Staatsverträge an, in denen sie festlegen, was ARD, ZDF und Deutschlandradio leisten sollen. Sie legen darin die grobe Struktur der Häuser fest, sie dürfen aber nicht bei redaktionellen Fragen bei Sendungen mitsprechen - das ist verfassungsrechtlich durch die Rundfunkfreiheit geschützt. Ein vorläufiger Entwurf geht nun in eine Anhörungsphase. Perspektivisch könnte nach Länderangaben die Reform im Sommer 2025 in Kraft treten.

Auswirkungen für ORF

Die Zukunft des Drei-Länder-Kanals 3sat hätte auch für den heimischen ORF Auswirkungen. Seit 1. Dezember 1984 bietet der ORF gemeinsam mit dem ZDF und der Schweizerischen Rundfunkanstalt (SF DRS) ein internationales deutschsprachiges Satelliten-Fernsehprogramm. Seit dem Beitritt der ARD Ende 1993 sind alle vier öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten des deutschen Sprachraums an 3sat beteiligt. Der ORF steuert 25 Prozent des Programms bei. Seit 1998 gibt es auch eine Kooperation des ORF mit dem deutsch-französischen Kulturkanal Arte, seit April 2001 ist der ORF assoziiertes Mitglied von Arte.