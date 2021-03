Jan Böhmermann mit bissiger Kritik in Causa Ischgl

Danach die Warnung der Isländer und die Aussage des Landecker Bezirkshauptmannes, Markus Maaß: "Wir versuchen den Ball flach zu halten". "Hohe Berge, flache Bälle", scherzte Böhmermann. Auch Seilbahnobmann und Abg. Franz Hörl (ÖVP) bekam seit Fett in der Sendung weg. Zitiert wurde eine bereits bekannte SMS Hörls an den Betreiber des Kitzloch, jener Bar, in der der erste Coronafall in Ischgl festgestellt worden war, in dem der Abg. den Betreiber zum Einstellen des Betriebs aufforderte. Und natürlich wurde auch der Tiroler Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP) mit seinem bereits berühmt gewordenen "ZiB2"-Interview nicht verschont.

Zweifel an österreichischer Justiz

Sogar vor der österreichischen Justiz machte der deutsche Satiriker nicht halt und zweifelte deren Unabhängigkeit an. Seine Erfahrung mit Österreich - und davon habe er reichlich - sage ihm: "Eher bekommen alle Yucca Palmen in Niedersachsen eine Coronaimpfung, als, dass einer der Beschuldigten von Ischgl eine echte Strafe kriegt", so Böhmermann.