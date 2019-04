Iris Berben: "Die Zuschauer werden viel zu oft unterschätzt"

Freya Becker ist eine Frau, die mit ihrem Leben völlig abgeschlossen. Aber wie stellt man das als Schauspielerin dar, worauf greift man dafür zurück?

Das ist unser Handwerk, das wir können und beherrschen sollten. Ich sage aber auch, dass man dabei nie ankommt, man sucht immer weiter nach neue Möglichkeiten. Je mehr Erfahrung man hat und je älter man wird, umso mehr weiß man ja über Abgründe, Einschnitte, wo einem selbst Narben gesetzt wurden. Daraus nimmt man die Fähigkeit, sich in eine Frau zu versetzen, die ihr vermisstes, einziges Kind finden oder zumindest damit abschließen will. Dieser Schmerz, das ist etwas, was sich in der Haltung, im Gesicht vermittelt. Dazu kommt: Die Arbeit am Set ist Teamarbeit: Es sind seriöse Kollegen, die man um sich hat, zufälligerweise hier auch noch Menschen, die man mag. Das ist ja nicht immer gesetzt. Aber das war hier der Fall und so ein Umfeld gibt einem Mut und Kraft, sich so nackt zu machen, wie es für so eine Rolle notwendig ist.



Die Person der Protokollantin ist besonders gezeichnet.

Das Äußere wie die Kleidung und das Make-up oder eben kein Make-up - das ist ein Transportmittel. Man darf sich aber nie dem hingeben, verkleidet zu sein, auch wenn man verkleidet ist. Das merkt der Zuschauer sofort. Sondern man ist diese Figur. Da ist kein Gedanke daran, wie sehe ich aus oder wie wirke ich auf andere. Diese Figur sickert in einen ein. Was mir daran im Nachhinein dann mal positiv aufgefallen ist: Wir haben sehr viel an Originalschauplätzen in Berlin gedreht, aber die Leute haben einen gar nicht erkannt. Wir konnten in Ruhe arbeiten. Es war schon spannend zu sehen, wie da gar kein Blick mehr auf einen fiel. Daran merkt man dann aber auch, wie sehr man das auch schon kennt.

Was ist es, was treibt Freya Becker?

Wir haben oft darüber geredet. Ich glaube, da kommt mehr zusammen: Es ist Verzweiflung, es ist Rache, es ist eine unerlaubte Form von Gerechtigkeitssuche. Diese Frau wird nicht von nur einem Gefühl geleitet. Bis an dem Punkt, an dem für sie das Puzzlespiel beendet ist. Ich meine auch, dass niemand gefeit ist vor Rachegedanken. Wir verbieten sie uns und sind damit auf dem richtigen Weg. Trotzdem möchte man nicht in jeder Situation die Hand für sich ins Feuer legen und behaupten, es sei das alles einem fremd.