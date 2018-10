Moritz Bleibtreu: "Es braucht Talent, nicht Brüste oder Penisse“

Diese Erzählung hat eine andere Machart als üblich. Sie lässt sich und den Figuren, im besten Sinne, Zeit. Insofern ist Jo eine ungewöhnliche Rolle für Sie?

„Die Protokollantin“ ist ein Film, in dem die Schauspieler „sehr wenig“ spielen, sehr reduziert und zurückgenommen agieren. Ich bin ja einer, der auch gern in Filmen mitmacht, in denen auf die Kacke gehauen wird, aber das ist hier genau nicht der Fall. Die Zuschauer erlauben es heute, dass man Geschichten tiefergehend erzählen und ganz anders auf die Figuren eingehen kann. Das ist ja ein Problem des Kinofilms seit jeher, dass dort eine bestimmte Geschichte in einer bestimmten Zeitdauer erzählt werden muss. Da gerät man auch sehr schnell an seine Grenzen. Einen Trend zu dieser Art der Erzählung wie bei der „Protokollantin“ würde ich aber nicht unbedingt sehen – es gibt ja genug Serien, die nach anderen Mustern funktionieren. Sondern das war eben der Weg, den Nina Grosse gehen wollte.

Diese Produktion war sozusagen fest in weiblicher Hand mit Hauptdarstellerin, zwei Regisseurinnen, Drehbuchautorin. War das Arbeiten da anders?

Das wäre ja furchtbar, wenn dadurch das Arbeiten anders würde. Diese Diskussion ist für mich, um ehrlich zu sein, völlig kindisch. Man braucht Talent, um Filme zu machen und nicht Brüste oder Penisse. Das wäre ja idiotisch. Wer begabt ist, macht gute Filme, ob mit oder ohne Brüste.

Sie haben zu Jahresbeginn auch in Wien gedreht für David Schalkos „M – Eine Stadt sucht einen Mörder“. Wie war’s?

Ich bin schon sehr gespannt, wie „M“ werden wird. Ich habe mich sehr gut mit David Schalko verstanden. Er ist ein hochgradig intelligenter Kerl und ein toller Regisseur, ich habe sehr gern mit ihm gearbeitet. Ich freue mich schon darauf, wenn „M“ fertig ist.