Intendantin gibt nach Vorwürfen ARD-Vorsitz ab

Schlesinger war seit Jahresanfang Vorsitzende der öffentlich-rechtlichen ARD und vertrat diese als wichtigste Repräsentantin nach außen. Die ARD ist ein Verbund von zehn öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, darunter sind etwa WDR, BR und RBB. Diese reichen den Vorsitz in der Regel alle zwei Jahre weiter.

Unlängst hatte Schlesinger in Interviews deutlich gemacht, dass sie ihr Amt während der Untersuchung der Vorwürfe weiter ausüben werde. Laut Süddeutscher Zeitung fiel die Entscheidung zum Rücktritt bei einer Schaltkonferenz der ARD-Intendanten. Schlesinger sei zur politischen Belastung für die ARD geworden und habe Angriffsfläche geboten, schrieb die Zeitung. Schlesinger teilte bei ihrem Rückzug mit, dass ihre Hauptaufgabe und die der RBB-Geschäftsleitung nun darin bestehe, „zur Aufklärung dieser Vorwürfe beizutragen“.

Unter Druck ist die 61-Jährige weiterhin: Mehrere Politiker von den Grünen bis zur AfD forderten am Freitag Schlesingers Rücktritt auch als RBB-Intendantin. Derweil wurde bekannt, dass sich der Landtag in Brandenburg voraussichtlich in einer Sondersitzung mit den Vorwürfen befassen wird. Auch der RBB-Rundfunkrat kündigte eine Sondersitzung an.